Arvata ju võiks, et vlogimine on lihtne. Kuid kuidas õnnestub vlogi tegemine Grete Paial? Kõik on teostatav, kui piisavalt tahta! Uute asjade proovimiseks pole kunagi liiga hilja!



Vaata lähemalt siit: http://kroonika.delfi.ee/z/superviva/

Share Tweet Sisuturundus