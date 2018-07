Võta suvest viimast – võta ette SuperViva bucketlist!

Nii ilusad ilmad pole Eestis just igapäevane nähtus. Selle asemel et ainult veekogus vedeleda, võiksid oma suveplaanidesse sisse tuua ühe tõelise väljakutse – SuperViva bucketlist'i täitmise!

Sa ju tead, et pärast mõningast puhkust, mille oled pärast kooliaastat kenasti välja teeninud, on hea natuke aega niisama olla ning mitte midagi teha. Kuid ühel hetkel muutub see niisama vedelemine tüütuks ning kahtlemata tekib lõpuks tahtmine midagi teha. Ja siis on alati küsimus, et mida, kellega ja kus.

SuperViva jäätised on koostanud sulle suurepärase võimaluse võtta ette midagi täiesti esmakordset. Spetsiaalselt selleks loodud lehel on igal soovijal võimalik koostada enda unikaalne bucketlist, mida võid kasutada selleks, et viia sel suvel täide midagi põnevat, esmakordset ning põnevat.

SuperViva bucketlist'i võib koostada absoluutselt igaüks – selleks registreeru ning vali nimekirjast juba etteantud tegevus või lisa sinna ise midagi uut ja põnevat. Loodud nimekirjal saad mõnusasti silma peal hoida nii mobiilis kui ka mujal.