Jalka-MMi fotokonkurss: “Tõeline emotsioon on siis, kui sõbrad on koos!”

Coca-Cola fotovõistlusel auhinna võitnud Kaarel ütleb, et kõige olulisem on see, et mängu vaatav seltskond oleks tore: “Kokkuvõttes on ju ükskõik, kes võidab – elu läheb ikka edasi. Kift on see, et sõbrad saavad kokku ning teevad midagi lihtsalt koos.”

Kaarel peab lisaks mängule oluliseks ennekõike seda, et igaõhtused jalgpallimängud annavad hea võimaluse sõpradega koos pisut aega veeta: “Tore on see, et mängude vaatamised toimuvad suhteliselt etteaimamatult – kunagi ei või teada, kas päeval kutsub mõni sõber enda juurde vutile kaasa elama või mitte. Alagrupiturniiri käigus oli muidugi töötegemine pisut häiritud, sest eks oma lemmikutele tahaks kaasa elada vaatamata sellele, et tööpäev alles poole peal.“ Võidetud kasti Coca-Colat kavatseb Kaarel hoida finaalmänguks: “Kutsun sõbra, kellega koos võidupildil olen, külla ja võtame kampa ka mõned nooremad vutisõbrad. Joogid on igal juhul ju olemas.” Coca-Cola jagab iga nädal parimate kampaanialehele postitatud jalka-MMi piltide vahel välja mitu kasti karastusjooki ning ametliku mängupalli. Kõikide osalejate vahel loositakse 16. juulil välja Sony Playstationi mängukonsool. Fotokonkursil saab osaleda kuni 15. juulini.