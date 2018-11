Eestlanna süüdistab president Trumpiga kohut käinud pornostaar Stormy Danielsi advokaati koduvägivallas

Miniutti taotles lähenemiskeelu kehtestamist Avenattile, kes väidetavalt tekitas talle paistetusi ja sinikaid, vahendab Daily Mail.

Oma IMDb lehekülje järgi on näitlejanna Miniutti osalenud näiteks sellises filmis nagu „Ocean’s 8”.

Avenatti eitas eile naise süüdistusi vägivallatsemises.

„Ma ootan pikisilmi oma nime täielikku puhastamist ja kõigi faktide paljastamist. Ma ei ole KUNAGI naist väärkohelnud ega kasutanud koduvägivalda kellegi vastu,” kirjutas Avenatti eile õhtul. „Igasugune vastupidine väide on täielik võltsing ja väljamõeldis. Ma olen sihtmärk. Ja mind mõistetakse õigeks.”

Michael Avenatti Foto: MIKE BLAKE, REUTERS

Hiljem lisas Avenatti, et Miniutti Instagrami kontol on jagatud postitusi, mis võiksid tema väited ümber lükata, aga konto muudeti privaatseks pärast seda, kui tehti teatavaks Santa Monica kohtule esitatud lähenemiskeelu taotlus.

„Inimesed mõtlevad, et nad on targad. Kuni nad postitavad asju IG-sse, mis lükkavad ümber nende võltsitud, väljamõeldud süüdistused, mis nad on esitanud vähem kui 24 tundi varem,” kirjutas Avenatti. „Me ei suuda õigusemõistmist ära oodata! #Basta.”

Daily Maili teatel hakkas Miniutti eile eemaldama pilte ka oma Facebooki kontolt.