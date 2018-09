FOTO | Reeglid on rikkumiseks? Elina Nechayeva tabati autoroolis nutitelefoni näppimast

Kas valgusfoori taga või liiklusummikus võib nutitelefoni näppida?

Vastab Villu Vane, Maanteeameti liiklusohutuse osakonna liiklusekspert:



Valgusfoori taga peatunud sõiduk osaleb liikluses, selles on juht, kes juhib sõidukit ja seda vaatama sellele, et mingil ajahetkel auto ei liigu, vaid seisab. Seega – ka foori taga seistes ei tohi telefoni kasutada. Kahjuks selle vastu eksitakse ja olukorrad, kus fooris on keelav tuli vahetunud lubava vastu ja mõni sõiduk ikka seisab ja takistab liikust seetõttu, et juht on ninapidi telefonis, on kaunis sagedased. Põhimõttelisel kehtib sama ka ummikute kohta.



Vt liiklusseadus:

§ 33. Juhi üldkohustused

(11) Juhil on keelatud:

1) tegeleda juhtimise ajal toimingutega, mis võivad segada juhtimist või liiklusolude tajumist, sealhulgas kasutada telefoni ilma käsi vabaks jätva vahendita, sõiduki liikumise ajal hoida telefoni käes;



§2 Mõisted

27) liikleja on isik, kes osaleb liikluses jalakäija või juhina;

28) liiklus on jalakäija(te) või sõiduki(te) liikumine ja paiknemine teel.

52) peatumine on sõiduki ettekavatsetud seismajätmine sõitjate peale- või mahamineku või veose laadimise ajaks. Peatumiseks ei loeta sõiduki seismajäämist liiklusvoos või liikluskorraldusvahendi või reguleerija nõudel;