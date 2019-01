GRAAFIK | Peibutuspartide paraad: Anu Saagim, Raivo E. Tamm ja Kiku. Vaata, kes tänavu üle Eesti hääli püüdma saadetakse

Üks peamisi uusi staare on kahekordne olümpiavõitja Kristina Šmigun-Vähi. "Kui spordi lõpetasin, ütlesin, et lõpetan enne Tartu ülikooli ära ja siis vaatame. Praegu ongi õige aeg – olen ülikooli lõpetanud ja mulle tehti ettepanek. Esimest korda võtsin asja kaaluda. See oli väga kaalutletud otsus, seda ei olnud lihtne teha," põhjendas ta EPLile. Kuna ta on ka partei üldnimekirjas kõrgel, pole kohvipaksu vajagi, et ennustada, et riigikokku ta ka saab. Ent olgu tema missioon seal, mis tahes, on selge, et ühest teemast ta ei pääse: kunagised dopingusüüdistused. Ta on keeldunud otseseid vastuseid andmast, kuid on selge, et mida rohkem ta vaikib, seda enam küsitakse.

Isamaa

Allan Peterson siirdub poliitikasse! Õigemini ikka Raivo E. Tamm. Tuntud näitleja ja viimasel ajal ka aktiivse tervisesportlasena pildil olnud Tamm pürgib parlamenti. "Eesti asja eest tuleb seista samamoodi nagu 30 aastat tagasi. Tahan anda oma panuse parempoolse isamaalise poliitika edenemisele, hindan kõrgelt Isamaa väärtusi ja seetõttu otsustasin kandideerida Isamaa nimekirjas riigikogu valimistel," seisis novembri lõpus meediale saadetud pressiteates. Kerkis kohe küsimus, kas Tamm sarjas "Õnne 13" jätkab. Kroonika tähelepanelik teletoimkond võib kinnitada: jätkab.

Vabakutselise näitlejana töötav Üllar Saaremäe liitus Isamaa erakonnaga oktoobris. "Isamaa juured on alati olnud sügavalt kultuurivaldkonnas ja esindanud intelligentset rahvuslust. See võiks olla jõulisemalt nähtaval," märkis ta. Antud liitumine suur üllatus polnud, Saaremäe oli varemgi meedias viidanud, et Isamaa on talle sümpaatne. Ka oli ta hääleks Isamaa reklaamklipis.

Sotsid

Varajane saabuja valimisrindel - nii võiks iseloomustada näitleja Andrus Vaarikut. Ta teatas juba juunis, et liitub sotsidega. EPLile antud intervjuus märkis ta, et ei usu, et suures poliitikas jala ukse vahele saab. Ent kui nii läheb, tõstaks ta õpetajate palga kolmekordseks ja suunaks teadusesse sama palju raha kui riigikaitsesse.

Midagi ka noortematele valijatele - sotside ridades kandideerib ka superstaarisaatest tuntud Jüri-Saimon Kuusemets.

EKRE

Esiti paistis, et EKRE üritab väljast kaasata mitmeid tuntud nimesid, ent astuti reha otsa. Nii Jaan Männik kui Siiri Sisask tulid ja läksid. Uutest tugevatest tulijatest torkab silma näiteks Leo Kunnas. Võimule saades nähtaks teda kaitseministrina. Juba on ta jõuliselt sõna võtnud ja näiteks meie mereväe maatasa teinud.

Vabaerakond

Sisetülid viisid vahepeal partei toetuse ülimadalaks, ent vähemasti on suudetud nimekirja kaasata tegijaid, kes head häältemagnetid. Nimetagem neid taastulijateks: näiteks Juku-Kalle Raid ja Tiina Kangro (oli varasemalt Isamaa fraktsioonis, ent lahkus sealt). Nimekirjast leiab ka meelelahutaja Arlet Palmiste.

Eesti 200

Uus jõud poliitmaastikul! Nende nimekirjast leiab tuntud tegijaid eri valdkondadest. Näiteks vabakutseline muusik, ansambli Svjata Vatra juht Ruslan Trochynskyi. Tartlased aga saavad valida endist kossumängijat Tanel Teini. Nimekirjast leiab ka tuntud reklaamimehe Marek Reinaasi. Üks olulisemaid liitujaid aga on Postimehe endine peatoimetaja Lauri Hussar. On üpris tõenäoline, et ta riigikokku saab, kuna on üldnimekirjas teine. Huvitav on kindlasti näha, kui palju hääli saab piiriäärse alkokaubanduse hall kardinal Einar Visnapuu.

Rohelised

Zuzu, kes veel? Ilmselt oleksid paljud nii vastanud, kui küsida selle kohta, kes Roheliste ridades. Sel nädalal aga see muutus. Bravuuritar Anu Saagim teatas, et kandideerib nende ridades riigikokku. Ühtlasi pani ta maha ameti Õhtulehe loovjuhina. Saagim leiab, et tema energilisus, aktiivsus ja atraktiivsus teeb Rohelise erakonna nähtavamaks. Oma maailmavaadet kirjeldab ta erakonna väärtustega täiesti kooskõlas olevana. Roheliste nimekirjas kandideerib ka Saagimi sõbranna, meigikunstnik Reet Härmat.