Kaja Kallase üllatav abimees, kes on teda avalike esinemistega aidanud: probleem on see, et ma räägin liiga keeruliselt!

LP ja Kroonika peatoimetaja Ingrid Veidenberg tegi intervjuu käigus Kallasele ka selles osas komplimendi ja päris, kes siis ikkagi edusammude taga on. Kuigi Kallas algselt ütles, et tegemist on vaid sõpradega, siis ta ikkagi avalikustas, et tema peamiseks abimeheks on olnud Mart Koldits.

Koldits on Von Krahli teatri juht ja lavastaja. "Ta on lihtsalt rääkinud esinemisest üldiselt ja millele tähelepanu pöörata. Paar välismaist sõpra ka, kellega olen rääkinud," avalikustas Kallas.

Kuigi esimehel on palju lavakogemust, siis ei olnud tema tekst just alati kõigile mõistetav. "Ma arvan probleem on see, et ma räägin liiga keeruliselt," mõtiskles ta.

Ka Koldits kinnitas, et Kallas on tõesti tema firma klient. "Jah, vastab tõele, Kaja on Anonymous Presentersi klient. Meie meistriklassides käib palju häid juhte erinevatest valdkondadest. Igaüks oma teemaga. Aga nii nagu meie nimi Anonymous'ki ütleb, et kes ja mida täpselt, jäägu neile inimestele endale öelda."