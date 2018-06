Kohutav! USA Olümpiavõitja Bode Milleri pisitütar hukkus traagiliselt

USA mäesuusataja, olümpiavõitja ja mitmekordse maailmameistri Bode Milleri perekonnas on rasked ajad. Milleri pisitütar uppus möödunud pühapäeval, teatab kõmuportaal TMZ.

Kohalik politsei kinnitab kuuldusi, et ühe aasta ja seitsme kuu vanune kuune Emeline Grier Miller suri haiglas. TMZ teatel käisid Bode Miller ja tema abikaasa pühapäeval naabrite juures peol ning kuidagi sattus pisitütar Emeline basseini äärde. Pole selge, kui kaua laps vees oli, ent parameedikute püüdlused last elustada teda siiski ei päästnud. Pisitüdruk suri hiljem haiglas.

Bode ja tema abikaasa Morgan võtsid õnnetuse järel sõna sotsiaalmeedias: "Me oleme laastatud. Me poleks iial arvanud, et me tunneme kunagi sellist valu. Tema armastust, tema valgust, ja tema hinge ei unustata iial. Meie väikene tütar armastas elu ja elas täiel rinnal iga päev."

Emeline Grier Miller oli Bode neljast lapsest kõige noorem ning talle anti nimi Bode vanaema järgi.