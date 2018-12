Kristina Šmigun-Vähi ei pidanud üldse suusatajaks saama: ma mõtlesin, et kurat ma näitan teile!

"Ma tulen lihtsalt tavalise inimesena, kes näeb, et ühiskonnas on probleeme, mille eest tuleks seista. Mitte lihtsalt kodus diivani peal istuda," ütles äsja poliitikasse suundunud sportlane. Tema peamiseks sihiks on laste seas liikumise propageerimine.

"Ma ei lähegi kui poliitik. Kui astuda erakonda, siis sa oled nagu poliitik. Aga minu jaoks on see nii suur sõna. Ma alles kandideerin, ma pole veel kuskile ju saanud," lisas ta.

Poliitikule omaselt tõid saatejuhid välja ka mõned pimedamad seigad Šmigun-Vähi minevikust. Näiteks 20 aastat tagasi juhtunud mootorsaani õnnetus, mis juhtus vaid mõned nädalad enne Nagano taliolümpiat, kus meie Kiku oli eestlaste suurimaks lootuseks. "Kas poliitikutel on lubatud mootorsaaniga sõita enne valimisi?" küsis naljaga Margna.

"Ma saan aru, et kõik need negatiivsed asjad tuleb nüüd välja kaevata," naeris selle peale Kristina. Kuid endine sportlane tõdes, et tal on siiani meeletult häbi selle juhtumi pärast.

Šmigun-Vähi tõdes, et tegelikult ei oleks pidanud temast üldse suusatajat saama, sest tal olid liiga lühikesed jalad ja väike süda. "Ma mõtlesin, et kurat raisk ma teile kõigile näitan, kes ma olen. See sisemine viha, sportlik viha, see ei ole halb," kirjeldas ta enda toonaseid mõtteid.