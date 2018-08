Pettumused ja töövõidud! Maailmaklassi artistide värbaja keerukas töö: väga hea, kui sajast kirjast paarikümnele üldse vastatakse

99% kontakte on Kadi välja otsinud kõige argisemal moel internetist, koostades sedavõrd ulatusliku telefoninumbrite ja meiliaadresside nimistu, et poolnaljaga võiks selle pärast 15. septembrit mõnele suhte- või kontserdikorraldusfirmale kalli raha eest maha müüa. Palju on aidanud kontserdikorraldajad, kes on suvel Eestisse muusikuid toonud ja kelle kaudu Kadi artistidele on püüdnud läheneda, ent ka kontserdikorraldajad ei saa teha rohkemat kui lihtsalt edastada infot artisti tiimile, kellest enamik on Eesti pinnalt lahkunud meiega kohtumata. “Nende võimuses pole artisti veenda. Kuigi öeldakse, et absoluutselt iga artistini jõudmiseks peaks teoreetiliselt piisama 7 telefonikõnest, siis reaalsuses on see lülide jada ikka väga pikk. Mina võin ju silmade särades veenda selle lüli kõige alumisemat otsa oma eesmärgiga liituma, aga siis peab tema omakorda veenma järgmist lüli, kes omakorda järgmist ja nii edasi … igas etapis võib see kett katkeda. Seega — lisaks sellele, et artistile peab roheline mõtlemine ja keskkonna teema korda minema, peab sama kehtima ka tema meeskonnaliikmete puhul.”

Kadi sõnul tundub kõige viljakandvamaks meetodiks tabada artiste vanal heal moel, võttes nad "rajalt maha" kontsertidel ja festivalidel. "Inimesega silmast-silma rääkimisel on hoopis teine tulemus, sa saad nii palju emotsiooni edasi anda. Nii ma siis proovisin ära käia kõigil Eestis toimunud suurematel üritustel,” naerab ta oma muusikasuve ning nendib, et lisaks Eestile vaatas ta ka Soome, Rootsi ja Norra ürituste poole, kust aga kahjuks ei tulnud midagi. Kõige positiivsemad kogemused on Kadil koostööst üritustesarjaga Grind ja festivaliga Sweet Spot, mille korraldajad tegid omapoolse pingutuse, et artistide ja nende mänedžeridega projektist rääkida ja lubasid Kadi koos klippide filmimiseks valmis oleva kaameramehega backstage’i. “Aga näiteks Weekendil öeldi kohe, et seal on tegu sedavõrd A-kategooria staaridega, et neil on iga minut arvel ja sellisteks asjadeks võimalust pole. Juhtus ka seda, et jõuad juba peaaegu sihile ja siis mänedžer keeldub viimasel hetkel. Nii juhtus näiteks nüüd eelmisel nädalal reggaebänd MiyaGi kontserdil, kes koos Bob Marley poja Julianiga esines. Ja eriti kripeldab see, kui nägin SweetSpoti lavataguses Roisin Murphy’t kahe meetri kaugusel ja sain teda isegi teretada, ent kuna korraldajaga oli kokku lepitud, et me omal algatusel artistile ei lähene, ei hakanud ma neid volitusi ületama. Taani bändiga Mew oli sama lugu. Tom Odelli saime ka juba peaaegu nõusse, kuid siis oli tal juba liiga kiire ja pidi paraku lahkuma. Nüüd ma ootan ja loodan iga päev, pöidlad pihus, et ehk vastab Odelli tiim siiski ja saadab mulle oma klipi.”