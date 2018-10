Priit Kuuse esimene katastroofiline tööpäev spordikommentaatorina sisaldas sõnapaari "pikanahaline mustakasvuline "

"Mina noore ukselahtilöömise stiiliga lendasin peale ja kuidas ma kirusin ETV spordireportereid, et küll ma ikka teen paremini. Minu õpetaja Tiit Karuks ühel korral ütles mulle, see oli 1990ndate keskpaik, et tule tee siis," meenutas Kuusk.

"Tiit Karuks tegi sissejuhatuse ära, mäng oli käima läinud, andis mulle märku, et nüüd on sinu kord rääkida. Minu esimene lause oli: "Vastaste pikanahaline mustakasvuline keskmängija murdis korvi alla."," meenutas Kuusk.

