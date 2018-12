Soome suusaäss ja Ontika mõisa omanik ei anna abikaasale raha: uued teksapüksid ostan siis, kui hargivahel auk laiutab

Hetkel on Palanderid Euroopa eri otstes, nimelt töötab Kalle jätkuval Soomes, kuid Riina veedab aina enam aega Prantsusmaal, kus ta on iseseisvamaks hakanud. "Ma ei taha enam Kallelt raha küsida. See on seni töötanud, kuid mitte enam," sõnas ta.

Riina, kellel on Kallega koos kolm last, kirjeldab, kuidas ta pole saanud kümme aastat käia hambaarsti juures. Samuti on raha tõttu pidanud ta lastele soetama riideid kaltsukatest ja ise kandma rõivaid nii kaua, kuni neile augud tekivad.

Ka restoranis proovib Riina alati valida midagi soodsamat, abikaasa Kalle tavaliselt saab endale söömiseks korraliku prae.

Ka varasemalt on Kalle tunnistanud, et perekonna rahaline reis pole kiita. Palander tunnistas eelmine aasta Iltasanomatile, et isegi oma tippaegadel ei teeninud ta nii palju kui mõned teised Soome tippsportlased. "Paljud inimesed ilmselt arvavad, et karjääri lõpetades olin ma samas situatsioonis nagu Teemu Selänne või Sami Hyypiä. Tegelikult see nii ei ole," rääkis Palander.

Palanderid panid eelmisel aastal Ontika mõisa ka müüki. "Kõik mõisad on ju alati müügis, on ju? Lisaks ka kõik meie kodud - Tornios, Prantsusmaal ja Eestis. Meil ei jätku kurat raha kõigi kolme pidamiseks," nentis Kalle toona Delfile.