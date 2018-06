Suri maailmakuulus telekokk Anthony Bourdain

Viimastel aastatel oli ta ennekõike tuntud CNNi saatest "Parts Unknown". Ta sõitis ümber maailma ja tutvustas vaatajatele erinevaid paiku. Endale omaselt kaasas ta saatesse loomulikult kohaliku kokakunsti.

CNN kinnitas, et Bourdain suri täna. Ta viibis parajasti Prantsusmaal, kus filmiti telesaate järjekordset osa. Praegustel andmetel oli tegu enesetapuga.

Mehe "kodukanal" CNN kirjutab järelhüüdes, et Bourdain'i surm oli neile ootamatu ja kurvastab neid väga. "Tema armastus seikluste, uute sõprade ja hea toidu vastu ja tema uskumatu oskus rääkida ja jutustada lugusid, tegi temast imelise saatejuhi," seisab CNN-i kirjutises.

CNN statement regarding the death of our friend and colleague, Anthony Bourdain: pic.twitter.com/MR1S5fP16o

— CNN Communications (@CNNPR) June 8, 2018