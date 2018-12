Suri muusik Üllar Jörberg

Kolmapäeval suri 77 aasta vanuses ootamatu terviserikke tagajärjel populaarne laulja Üllar Jörberg, kinnitab tema hea sõber Meelis Michelson.

Jörpana tuntud laulja jõudis pika karjääri jooksul välja anda mitukümmend albumit. Tema kontol on üle 600 laulu.

Michelson tunnistab Kroonikale, et täna värske uudise valguses ta pikemalt midagi ei mänedžeri, sõbra ega toetajana kommenteerida ei soovi ning sama palve on ka Estril, Üllari leinaval abikaasal. "Las natuke asi rahuneb, see oli meile kõigile suur ootamatus ja löök, sest ta oli terve inimene ja polnud ühtegi suurt haigust hetkel," sõnab Michelson kurvastades vaid.

Jörbergi lauljakarjäär sai alguse 1967. aastal restoranist Kaseke, kuhu ta sõbraga läks ning kus teda juba järgmisel päeval tööle paluti. "Tööd oli vaja ja ma mõtlesin, et kui ma nüüd laulmisega ei alusta, siis kes teab, millal see aeg tuleb," rääkis Jörberg oma 75. sünnipäeval Vikerraadiole.

Legendaarset muusikut jäävad igatsema ka mitmed tuntud kolleegid. Kosmikud, kes sel suvel kaotasid ühe oma liikme, kirjutasid Facebooki, et Jörbergi oli au tunda.

2015. aastal tabas Üllar Jörbergi terviserike, mis järel arutlesid nad Õhtulehe veergudel abikaasaga ka mustematel teemadel: "Loomulikult tiksub meil mõlemal kukla taga metronoom küsimusega – mis peaks juhtuma siis, kui Üllari tervis vastu ei peaks. Kui ta isegi mikrofoni toel enam lavale ei jõuaks. Niisugused momendid polnud alles hiljuti väga kaugel," viitab Üllar Jörbergi kaasa Ester jaanuarikuisele terviserikkele ning lisas, et neil on plaan ka kõige mustemaks stsenaariumiks siiski olemas.