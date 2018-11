Varsti helisevad pulmakellad? Cristiano Ronaldo kihlus oma kauni tüdruksõbraga

Hiljuti teatas Portugali ajaleht Correio da Manha, et 23-aastane hispaanlannast kaunitar vastas 33-aastasele Ronaldole jaatavalt ja proovib juba erinevaid pulmakleite selga.

Kõlakad kihlusest läksid lahti selle aasta jalgpalli maailmameistrivõistluse ajal, kui naise sõrmes märgati ilutsemas hirmkallist teemantsõrmust, mille väärtuseks pakutakse umbkaudu 615 000 naela.

Georgina Rodriguez on Ronaldot vapralt toetanud ka vägistamisskandaali ajal. Nimelt taasavas Ameerika politsei 2009. aastal algatatud uurimise: naine nimega Kathryn Mayorga väidab, et Ronaldo vägistas teda. Saksa ajakiri Der Spiegel kirjutas, et Mayorga sõnul maksis Ronaldo talle 287 000 naela, et naine hoiaks oma suu kinni. Cristiano Ronaldo ise väidab, et süüdistused on alusetud ja tegemist on valeuudistega.

Itaalias elaval Ronaldol ja tema kihlatul Rodriguezel on aastane tütar Alana Martina dos Santos Aveiro. Lisaks on Ronaldol ka kaheksa-aastane poeg Cristiano ning kaksikud Mateo ja Ava.