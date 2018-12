Coca-Cola kinkis Eesti Eriolümpiale 300 Sprite korvpalli

SISUTURUNDUS RUS

Coca-Colal on hea meel, et ka Eestis pööratakse intellektipuudega inimeste sportimisele üha rohkem tähelepanu ning jätkab ka enda panuse andmist. Coca-Cola Balti Joogid

Eriolümpia on maailma suurim spordiorganisatsioon intellektipuudega inimestele. Ühenduse eesmärgiks on aidata kaasa Eesti intellekti- ja liitpuuetega inimeste kehakultuuri- ja sporditegevuse edendamisele ning arendamisele. Mõned päevad tagasi tegi Coca-Cola üllatuse ja kinkis ühendusele ligi 300 Sprite korvpalli. Esimesena said uusi palle proovida Tartu Kroonuaia kooli õpilased, aga peagi jõuavad pallid ka teiste korvpallisõpradeni.