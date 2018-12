Grete Paia: suurim heategu on olla nii abivalmis kui võimalik

Grete Paia teab, et lähedased inimesed on need, kelle pärast tuleb pingutada ja kellele tuleb aega leida. Viimase aasta jooksul on ta teadlikult hakanud rohkem Saaremaal kodustel külas käima.

Ajapuudus ei ole siinkohal takistus, Grete sõnul on aja leidmine valikute küsimus. Tihti lendab ta hommikul Kuressaarde ja õhtul tagasi Tallinna, lihtsalt selleks, et oma lähedastega koos olla ja näidata, kui väga ta neist hoolib. Eriti lähedane on Grete oma vanaema ja vanaisaga ning nendega suhtleb ta vahest lausa mitu korda päevas.

“Vanavanematega on mul väga vedanud. Vanaema on küll karm ja äärmiselt kriitiline, aga ta on mind senise elu jooksul väga palju suunanud ja õpetanud. Vanaisa jällegi on leebem pool ja vanaisa on alati nõus, kui ütlen, et minul on õigus,” muigab Grete.

Gretele meeldib oma lähedastele üllatusi teha ja siiani on tema jaoks kõige emotsionaalsemad üllatused olnud just etteteatamata visiidid koju.

“Vahest ma räägin pikka aega oma kodustele, et väga kiired ajad on ja kuidagi ei jõua koju tulla, siis aga ühtäkki olen neil ukse taga. Taasnägemise emotsioon on alati nii siiras ja soe olnud.”

Grete sõnul on tema vanavanemad väga head ja abivalmid inimesed ning on õpetanud ka teda tähelepanelik olema. “Ma arvan, et suurim heategu on olla nii abivalmis kui võimalik,” on ta veendunud.

„Minu vanaisa on kalamees ja praktiliselt iga kord, kui tal suurem kalasaak on, jagab ta osa oma püügist tuttavatele. Lihtsalt niisama, et teha teistele rõõmu. Samuti ei löö ta risti ette mitte ühelegi tööle, vaid paneb käed külge ka kõige suurematele ülesannetele ning on alati valmis aitama oma lähedasi ja sõpru. Olen selle võtnud ka enda motoks, teha teistele head ja rõõmu ning kindlasti mitte ainult jõulude ajal.”

