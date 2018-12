Hanna Martinson: reisil olles toetan alati kohalikke, ostes nende tooteid

Viimati käis Hanna Mauritiusel, mis on küll Aafrika kõige rikkam riik, kuid kus on suur majanduslik ebavõrdsus rikaste ja vaeste vahel.

Saaremaalt pärit Hanna Martinsonile meeldib reisida mööda maailma ja avastada tema jaoks tundmatuid paiku. Vaesemates arenguriikides reisides üritab Hanna alati toetada kohalikke põllumehi ja käsitöölisi, ostes nende tooteid ja aidates seeläbi kaasa nende heaolule.

„Aasias saab ennast ärimeheks nimetada ka mees, kes müüb tänava ääres vihma läbilaskva kilekatuse all üht pakki küpsist ja paari pudelit vett. Sel hetkel on mul valida, kas ostan vett selle mehe käest, kelle jaoks võib see olla tema pere ainukene sissetulek sel päeval, või astun läheduses asuvasse poodi, kus saan valida lausa kolme erineva vee vahel. Neil hetkedel eelistan alati väikesi ettevõtteid. Minu ost on võimalik heategu kellegi elus,” selgitas Hanna, miks ta reisidel tavaliselt pereettevõtteid toetab ning tavapäraseid poode väldib.

Viimati käis Hanna Mauritiusel, mis on küll Aafrika kõige rikkam riik, kuid kus on suur majanduslik ebavõrdsus rikaste ja vaeste vahel. Lisaks ei maksta seal töötutele töötuabiraha.

„Kui inimene ei soovi vargile minna ja pole ka tööd leidnud, tulebki oma ettevõttega alustada. Muidu lihtsalt ei ela ära. Nii müüvadki paljud pered tänavate ääres ja randade lähedal puuvilju, kookospähkleid ja muid kohalikke ande. Ja kui mul vähegi millegi järele isu on, siis ostan alati nende käest,” ütles Hanna.

Hanna sõnul on kohalikke käsitöölaste tooted tihti ka palju kvaliteetsemad ja peavad paremini vastu.

„Soovisin osta omale ühe korraliku õlgkübara, et end kuuma päikese eest kaitsta. Minu ees oli valik – kas osta odavam Hiinas toodetud kübar või veidi kallim kohalike käsitööliste punutud peakate. Otsustasin viimase kasuks. Lisaks sellele, et sain toetada kohalikku äri, sain mitu korda kvaliteetsema toote, millega käin ühe hooaja asemel arvatavasti mitu head aastat,” lisab Hanna.

Ka Eestis olles üritab Hanna toetada alati kohalikke väikseid ettevõtteid.

„Mul on eriti hea meel, et Eesti disain on hinda läinud ja Eestis müüakse rohkem kohalikke toiduaineid, näiteks juurvilju. Neid tooteid ostes võime olla kindlad, et toetame puhast tootmist ja toitume ka ise tervislikult,” arvab naine.

Hanna kutsub üles inimesi tarbima keskkonnasõbralikult, sest iga ost mõjutab meie maailma mingis suunas.

„Panen inimestele hingele mõelda enne, kui oma raha millegi eest välja käid, kuidas mõjutab sinu ostukäitumine maailma tulevikku?” lisab Hanna.

