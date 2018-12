Juhani Särglep: väikesed heateod viivad suurte muutusteni

Juhani Särglep on Eestis tuntud kui ambitsioonikas maailmarändur. Oma rännakutel näeb ta tihti võrratuid vaated, helesinised laguune ja puutumatut loodust. Ometigi leiab ta, et meie keskkonna hea tervis nõuab igaühe panust.

„Keskkond ja loodus on alus kõigele, mis meid ümbritseb. Elujõuline keskkond on vajalik meie tervise, elukvaliteedi ja eksistentsi tagamiseks,“ on ta kindel.

Keskkonnareostus ja sellega seotud probleemid ei pruugi meie igapäevaelus märkimisväärselt avalduda, aga viimased 3 aastat maailmas seigelnud Juhani näeb tekkinud olukorda teise pilguga.

„Eestis elades ei pruugi keskkonnaprobleemid meile nii nähtavad olla, kuid reisides Aasias ja arengumaades, on probleemid silmnähtavad.“

„Keskkonna puhtamana hoidmine ei tähenda seda, et pead päevapealt radikaalsed elumuudatused tegema, alustada võib ka lihtsamate eesmärkide seadmisega. Poes käies kasuta kilekoti asemel riidest kotti, rannas vedelevat prügi nähes korista see ära, ära osta asju, mida sul tegelikult vaja ei ole,“ loetleb ta võimalusi.

Juhani usub, et panus keskkonna säilitamisse algab inimeste teadlikkuse tõstmisest. „Kõik algab inimeste suhtumisest ja teadlikusest. Kui inimesed suhtuksid keskkonda hoolivamalt ja kaasamõtlevalt, siis oleks meie tulevik palju helgem. Just suhtumise muutmine on esimene suur asi, mida iga inimene kohe praegu teha saab.“

Jõulude ajal on kombeks head teha ja aidata neid, kes seda vajavad. Juhani leiab, et suured asjad saavad alguse väikestest tegudest. Miks mitte teha kingitus maailmale ja tegutseda keskkonnateadlikult. Nii saad ka sina anda oma panuse puhtama keskkonna heaks.

