Kristina Pärtelpoeg: üks heategu päevas on kõigile jõukohane

Blogija Kristina Pärtelpoeg otsustas üllatada täiesti võõraid inimesi ja pani raamatukogu raamatute vahele inspireerivaid ja armsaid kirjakesi. Coca-Cola

Selleks, et kedagi ootamatult üllatada ja sellega päev rõõmsamaks muuta, ei pea tegema meeletuid pingutusi ja veel vähem suuri väljaminekuid. Piisab, kui sul on natuke loovat mõtlemist ja viitsimist see ellu viia.