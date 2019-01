FOTOD | Milline luksus! Kaspar Koitla müüb uhket häärberit

Häärber valmis 2017. aastal, seal on kokku 323 ruutmeetrit pinda ja seitse tuba. Koitla müüb hoonet maakleri vahenduseta ja annab kuulutuses teada, et ehitamisel on kasutatud ainult kallimate hinnaklasside materjale, näiteks põrandaid katab naturaalne õlitatud tammeparkett. “Kogu tehnika on viimane mall: Electrolux, Bosch ja Falmec,” seisab teates. Maja asub bussipeatusest saja meetri kaugusel ja lähima toidupoeni on pisut alla kilomeetri. Kõlab ideaalselt!

Kaspar Koitla villa Foto: erakogu

Miks küll Kaspar, kellele kuulub kinnistust 85 protsenti ja ülejäänu tema elukaaslasele Aet Sanderile, maja müüb? Kaspar jääb maja müüki kommenteerides napisõnaliseks: “Kel huvi, see leiab mu kontaktid kuulutuse juurest.”

Vaata fotosid uhkest villast lähemalt SIIT!