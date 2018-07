Folgiplatsil näeb Saaremaa rahvatantsijate paremikku, esinevad tänavakunstnikud ja toimuvad vahvad mängud. Rannalava esinevad kaasahaaravad bändid ja tänavakunstnikud. Folgiplatsi ja Rannalava programm on tasuta.



Rohkem infot: www.merepaevad.ee

Folgiplats

Reede, 10. august

13:00-13:30 SÜG-i neidude rahvatantsurühm. Juhendaja on Kersti Truverk

14:00-14:40 Valjala naisrühm MariAnnid. Rühm on tegutsenud 26 aastat. Juhendaja Maia Tõhk

15:00 Sponsormäng

16:00-16:40 naisrühm MariAnnid

17:00-17:40 segarühm KEERIS. Keeris on tegutsenud aastast 1964 ja tähistab järgmisel aastal juba oma 55 sünnipäeva. Juhendab Kalle Kadarik

18:00-19:00 SHIVA GRINGS kloun. Shiva alustas teatris tööd 1998. aastal. Ta on pärit Iirimaalt. Oma show'ga sulatab kunstnik iga olukorra unikaalseks ja suurepäraseks etteasteks. Shiva intrigeerib ja üllatab kõike ja kõiki enda ümber. Isegi tuulepuhang saab uue kuue. Etenduse lõpp on alati suurejooneline — karatenumber, tribüüt King Kongile, žongleerimine julge mehe õlgadel või erakordselt halenaljakas poksimatš. Tänavakunstnikest, kes merepäevadel üles astuvad, loe pikemalt SIIT.

Laupäev, 11. august

11:00-11:45 alustab folgilava melu tsirkusekunstnik DAN LE MAN, kodanikunimega Dan Renwick, kes on sündinud Austraalias. Tsirkuse oskused on ta omandanud Inglismaal ja Austraalias. Pealtvaatajaid lõbustab Dan le Man kummaliste tsirkuse vigurite ja rumalate võlutrikkidega. Tänavakunstnikest, kes merepäevadel üles astuvad, loe pikemalt SIIT.

12:00-12:40 naisrühm RITSIKAS. Juhendajaks on Merle Sillavee.

13:00-14:00 Asutvad ülesse Orissaarest pärit väärikate rühm „JAANIROOS“ ja noorte segarühm NOH. Mõlema trupi juhendajaks on Anne Keerd.

14:30 LIPSUD. Juhendajad Kadri ja Juhan Kanemägi

15:00-16:00 Orissaarest pärit väärikate rühm JAANIROOS ja noorte segarühm NOH

16:30 LIPSUD

17:00-18:00 SHIVA GRINGS. Tänavakunstnikest, kes merepäevadel üles astuvad, loe pikemalt SIIT.

18:30-19:00 segarühm PIIPRELLID. Juhendajaks on Eena Mark.

Piletid Piletilevis.

Rannalava

Reede, 10. august

14:30-15:15 DAN LE MAN, tänavakunstnik. Tänavakunstnikest loe rohkem SIIT.

15:30-16:00 ANITA BERTOLAMI on Šveitsist pärit tänavakunstnik, kes kasutab oma keha peamise rekvisiidina, et luua sellega igasugu tegelaskujusid. anita.bertolami.net

16:00-17:00 nooruslikust elujõust ja lahvatavast energiast pakatav möllukollektiiv HELDENE AEG. Bändiliikmeteks on Kristina „Viki“ Viktoria Hedman (vokaal), Allan Kaljaste (saksofon), Rauno Tali (trompet, flüügelhorn, klahvid), Joosep „Joss“ Talumaa (basskitarr), Karl M. Pennar (kitarr), Madis „Katko“ Katkosilt (trummid).

17:00- 18:00 UKULELED

Laupäev, 11. august

12:00-13:00 astub rannalaval ülesse kloun SHIVA GRINGS.

13:30-14:00 ANITA BERTOLAMI

15:00-15:45 DAN LE MAN

16:00-17:00 RAINER ILD, mis on kahest täkust koosnev alternatiivse muusika koosseis. Bänd kasutab laval erinevaid vokaalefekte ning žongleerib erinevate instrumentide vahel. Rainer Ild sai tuule tiibadesse 2017. aasta Noortebändi konkursilt, kus nad saavutasid 1. koha.