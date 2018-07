Kuressaare Merepäevad ja rahvatantsurühm LiPs kutsuvad casting'ule!

Otsime 09.08 toimuvale Kuressaare Merepäevade avaüritusele tantsijaid. Ootame julgeid tantsuhuvilisi, kes ei pelga eksperimenteerida ja naudivad laval olemist ning tähelepanu. Kindlasti mehi ja naisi, noormehi ja neidusid. Ettevalmistuses ootame avatud meelt. Ei pea omama eelnevat tantsukogemust. Tähtis on tahtmine, julgus eksperimenteerida ja laval esineda. Kohale palume tulla trenniriietes ja joogipudeliga.

Rahvatantsurühm LiPs

Rarhvatantsurühm LiPs tegutseb alates 2017. aasta oktoobrist, mil panime kokku oma esimese eri rahvaste tantsudest koosneva kava.

Meid pole palju, kuid on piisavalt, et täita ruum oma liikumise energia ja emotsiooniga. Proovime jõuda iga inimeseni, kes on meiega ühes ruumis. Räägitakse, et meid ei saa kirjeldada, vaid peab oma silmaga nägema.

Tantsime, sest tants liidab. Kuressaare Merepäevad

Tantsime, sest teisiti ei saa. Tantsime, sest tants liidab. Tantsime, sest nii on hea.

Juhendajad Juhan ja Kadri Kanemägi on tantsimisega tegelenud lapsepõlvest alates. Alustades traditsioonilise Eesti rahvatantsu ja võistlustantsuga ning hiljem popfolgi, kaasaegse tantsu ja loovtantsuga.

Kadri ja Juhani juhendatud noorte tantsurühm Puntti tõi selle aasta koolitantsu festivalilt oma tantsuga “Kaks sõsart” koju oma vanuserühma võidu.

