Kuressaare Merepäevade rannalaval esineb kahest noorest täkust koosnev Rainer Ild

Aastal 2017 Noortebändi konkursi kinni pannud ning sealt tuule tiibadesse saanud Rainer Ildi’t peetakse viimase aja üheks eredamaimaks tulijaks, kes on alternatiivmuusikasse toomas julgeid sõnumeid.

Omapäraste ning koomiliste muusikavideotega silmapaistev punt kasutab laval põnevaid vokaalefekte ning žongleerib erinevate instrumentidega.

Ta on su ema esimene lemmiklaul. Ta on kabanoss kella kolmest öösel.

Just täpselt nõnda on bändi eestvedaja, laulja ja laulukirjutaja Rainer Ild end sotsiaalmeedias tutvustanud. Siim Kera on sama meest tituleerinud kui “Eesti võimsaim gingersongwriter”. Trumme taob aga legendaarne ja samas tundmatu fantoomtrummar, kes on mänginud kõigiga ja kõikjal. Teda on nähtud kõikidel Eesti lavadel, nende taga, ees ja all, kuid ometigi ei tea keegi tema päris nime … peale meie. Ta on Sven Seinpere.

Möödunud aasta pakkus bändile lahedaid väljakutseid. Näiteks oli neil võimalus üles astuda Liis Lemsalu plaadi „+1” esitlusel. Samuti sai ühiseid kontserte antud koos The Boondocksiga ja Frankie Animaliga. Käed löödi ka Taani plaadifirmaga No Angel Records, kuhu kuuluvad Avoid Dave, Helen Adamson ja paljud teisedki. Sel aastal on dünaamiliselt duolt oodata debüütalbumit ning vaid neile omaste vimkadega muusikavideoid.

Maagiline duo astub Kuressaare Merepäevade rannalaval üles 11. augustil algusega kell 16.00. Merepäevade piletid on müügil PILETILEVIS ning rohkem infot programmi ja teiste esinejate kohta leiab merepäevade kodulehelt.