Kuressaare merepäevadel astub üles erakordselt põneva loominguga ansambel Dagamba

11. augustil kell 22.30 esineb Kuressaare merepäevadel Lätis tegutsev instrumentaalansambel Dagamba. Ansambel viib kokku klassikalised meloodiad nüüdisaegse ja populaarse loominguga, luues nõnda midagi uut ja ennekuulmatut. Hetkel teeb bändis kaasa viis liiget: tšellomängijad Valters Pūce ja Antons Trocjuks, pianist Dainis Tenis, löökpillimängija Hamidreza Rahbaralam ja trummar Arturs Jermaks.

Dagamba on seitsme aasta jooksul välja andnud kolm plaati. 2012. aastal ilmunud debüütalbumil „New Life“ on 13 laulu, sealhulgas boonusballad „Qui Est Le Fou?“, milles teeb kaasa Lara Bellerose.

Dagamba moodi taaskasutus

2015. aastal andis Dagamba välja teise, kümnest loost koosneva plaadi, mille pealkirjaks sai „Recycled“. Kõikidel lugudel on väga omapärased nimed ning iga pala on justkui omaette meistriteos, jutustades näiteks sellest, kuidas Bach läheb Iraani („Bach Goes Iran“), paranoia muudab Amadeusi tundmatuseni („Paranoid Amadeus“), Prokofjev on „The Knight Rideri“ saates („Prokofiev The Knight Rider“) jne. Dagamba liikmed ütlevad justkui kõige selle vabanduseks: „Kõik on hästi, see on Läti“ („It’s Ok, It’s Latvia“).

Vana kuld ei roosteta

Üheksast palast koosnev kolmas album „Seasons“ anti välja 2016. aastal. Tegemist on barokiajastu ühe kuulsaima helilooja Antonio Vivaldi kontserdiseeria „Neli aastaaega“ tõlgendusega. Kaasa teevad ka Latvian Voices ja lauljatar Aminata, kes osales 2015. aasta Eurovisionil.

Ansambel kujutab Vivaldi loomingut uues võtmes, kuigi kuulsa helilooja käekiri on jätkuvalt ära tuntav. Laulude põhiinstrumentideks on tšello ja klaver, kuid trummid ning teised löökpillid annavad muusikale erilise energilise ja eksootilise laengu. Seda eriti loos „Summer Storm“, kus suvisest tormist, mille meloodiat võiks isegi pingeliseks pidada, saab melanhoolne sügis („Autumn“), kus esikohal on tšellohelid. Dagamba on teinud suurepärast tööd, muutes selle pea 300 aastat vana kontserdisarja märksa elujõulisemaks. Dagamba tõestab ehedalt, miks on Vivaldi „Neli aastaaega“ üks populaarsemaid kontserdisarju maailmas.

Vivaldi teoste interpretatsioonile lisaks on albumil Queeni tõlgendav lugu „Freddie“, mis on ühendatud J. S. Bachi meloodiatega. Ansambel Latvian Voices annab oma vokaaliga loole hääle, mis sööbib pikaks ajaks mällu.

Ansambel tõestab uuel albumil sedagi, et nad suudavad ise uusi teoseid luua. Selle suurepäraseks näiteks on pala nimega „Escape“, kuhu on andnud oma vokaali lauljatar Aminata Savodogo. Loo muusika ei ole varasemast kuidagimoodi tuttav, olles Dagamba enda nägu.

Album „Seasons“ on täis dünaamilisi rokielemente, kuid plaat lõppeb õrna ja alistuva, Handeli loominguga põimunud palaga „Postlude/Lascia Demons“, mis on Pūce and Tenise originaalteos. See lugu annab rahustava lõpu tempokale albumile, rõhutades jällegi barokielemente.

Dagamba esineb 11. augustil kell 22.30 Kuressaare merepäevade merelaval. Rohkem infot ansambli kohta leiab siit.

