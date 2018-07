Läti X-Factori staar Kuressaare merepäevadel

11. augustil kell 22.30 esineb Kuressaare merepäevadel Lätis baseeruv instrumentaalansambel Dagamba.

Ansambel sulandab oma loomingus kokku klassikalise ja nüüdisaegse meloodia ning koos teiste kardinaalselt erinevate elementidega loovad nad ainulaadset ja meeldejäävat muusikat. Nende loomingus kuuleb tšellode, klaveri, Pärsia löökpillide ja trummide helisid. Kõik need pillid on läbi ajaloo olnud kuidagi seotud klassikalise muusikaga, kuid Dagamba mängib nendega moodsat ja populaarset loomingut.

Haritud muusikud

Ansambel loodi aastal 2011. Bändiliikmeteks on professionaalsed tšellomängijad Valters Pūce ja tema lapsepõlvesõber Antons Trocjuks, kelle ülimalt loomingulised eksperimendid erinevate muusikastiilidega ning kirg muusika vastu meelitasid ansambliga liituma ka Leedu pianisti Dainis Tenisi ja Iraani päritolu löökpillimängija Hamidreza Rahbaralami. Hiljuti liitus bändiga trummar Arturs Jermaks.

Tšellomängija ja üks Dagamba algatajatest Valters Pūce on väga andekas muusik. Ta on õppinud Brüsseli kuninglikus konservatooriumis, Läti muusikaakadeemias ning Leipzigi muusika- ja teatrikõrgkoolis. Samuti võttis ta osa legendaarse tšellomängija Bernard Greenhouse'i kursusest. Pūce on mänginud koos Georgia etno-džässbändiga The Shin, tšellotrioga Melo-M ja ansambliga Marana.

Teine ansambli algataja Antons Trocjuks on samuti tšellomängija. Ta õppis J. Vitolsi nimelises Läti muusikaakadeemias ja Nikolai Rimsky-Korsakovi muusikakõrgkoolis, mis asub Peterburis. Trocjuks on võitnud ka mitmeid võistlusi, näiteks Igor Mravinski võistluse ja 21. sajandi rahvusvahelise virtuoosi konkursi. Mõlemad võistlused toimusid Venemaal.

Leedu päritolu pianist Dainis Tenis õppis J. Vitolsi nimelises Läti muusikaakadeemias ja omandas sealt bakalaurusekraadi. Samuti on ta kursusi võtnud sellistelt tuntud pianistidelt nagu Dominique Merlet (Prantsusmaa) ja Victor Goldberg (Iisrael). Dainis Tenis on igal aastal üks kohtunikest Itaalias toimuvas Torre Raki konkursil. Samuti esineb ta seal sooloartistina. Tenisi esimene soolokontsert toimus 2011. aastal Lätis.

Iraani päritolu löökpillimängija Hamidreza Rahbaralami õppis Teherani ülikoolis. Ta võttis osa muusikakonkurssidest, mis toimusid erinevates riikides, näiteks Iraanis, Türgis, Indias, Inglismaal ja Lätis. Rahbaralami mängib palju erinevaid löökpille nagu daf, setar ja tamburiin. Ta on esinenud koos selliste bändidega nagu Sema in Fire (Sama dar Atash), Biston Tanbour Players (Tanbour Navazane Biston), Boys (Goran), Dosar.

Kõige uuem ansambliliige on Arturs Jermaks, kes mängib lisaks trummidele cajon'it ja elektroonilisi trumme. Ta on õppinud Firenze muusikaakadeemias. Samuti on ta kursusi võtnud sellistelt trummaritelt nagu Max Klotsi ja Akira Jimbo. Jermaks alustas oma karjääri klassikalise muusika orkestris löökpillimängijana, kuid hiljem esines erinevates rokk-, džäss- ja elektroonilise muusika bändides.

Ainulaadne looming

Dagamba on välja andnud kolm albumit: „New Life” (2012), „Recycled” (2015) ja „Seasons” (2016). Samuti on käidud mitmetel kontserttuuridel. Näiteks 2016. aastal käidi tuuril „Vivaldi Rocks”, kus esineti põhiliselt Läti erinevates linnades. 2017. aastal alustati tuuriga „LudwigVanRammstein”, millega on külastatud samuti Läti erinevaid linnu, kuid käidi ka Venemaal ja Leedus.

Unikaalne saund ja unustamatu elujõud, kõrgelt haritud ja mässumeelne hing, suurepärane muusikariistade valdamine ning võimas rütm – see on Dagamba ja nad ootavad kõiki huvilisi 11. augustil kell 22.30 Kuressaare merepäevade merelavale end kuulama.

