Jaburuse tipp: reisijad pidid ise maksma, et Nordica koostööpartneri lennuk lennukõlbulikuks remonditaks

Metro kirjutab, et just nii Pekingis siiski juhtus. LOT Polish Airlines pidi reisijad lennutama Varssavisse. Kokku oli pileti ostnud ligi 250 inimest.

Kuna kiiresti oli vaja ühte varuosa, siis tehti ootesaalis korjandus. Nimelt oli lennuki meeskonnal vaja sularaha - kaardimaksega poleks saanud varuosa soetada.

Kokku koguti pea 300 eurot. Reisija Daniel Golebiowski imestas: "Oleme rahvusvahelises lennujaamas, aga samal ajal käib sularahas must hangeldamine."

Kokku pidid reisijad ootama üle kümne tunni. Lennufirma poolt öeldi, et tegu oli suure segadusega, ent nad on väga tänulikud kõigile, kes oma panuse andsid. Firma esindaja märkis, et uskuge või mitte, aga varuosa, täpsemalt ühte pumpa, polnud võimalik kaardimaksega soetada, nõuti sularaha. Oma panuse andnud reisijad said Varssavis raha tagasi ning ka mõned vautšerid edaspidiste lendude tarbeks.

LOT on ka Nordica koostööpartner ning meie lennufirma kasutab isegi oma lendude piletite müümiseks LOTi kommertsplatvormi ja piletimüügisüsteemi.

"Koostöö LOTiga on aga hea uudis kõikidele meie reisijatele, sest lisaks Nordica otselendudele suudame tänu LOTi liinivõrgule pakkuda läbi Varssavi sihtkohti senisest oluliselt mugavamate edasilennuvõimalustega. LOT lennutab oma reisijaid igapäevaselt keskmiselt 60 sihtkohta ja seda ligi 200-l lennul. Pikamaalende teeb LOT uute Boeing 787 Dreamlineritega New Yorki, Chicagosse, Torontosse, Tokiosse, Pekingisse, Souli ja uue aasta kevadest ka Los Angelesse ning Newarki," seisab Nordica koduleheküljel.