Kas nii ikka sobib? David Beckhami pilt, kus ta musitab pisitütart, tekitab internetis furoori

Beckhamit tõttasid koheselt kaitsma tema fännid ja ka teised kuulsused. Kuid ikka leidus kommentaatoreid, kes oma pahameet väljendasid. "Mind ei huvita, mida keegi ütleb, kuid isa tegemas musi lapse huultele on väga vale," kirjutas üks.

"Ta on sinu tütar... Miks sa suudled teda huultele? See on kuidas sa suudled naist," lisas teine pahane kommentaator.

Kuid enamik fänne ei näinud midagi halba selles, et nelja lapse isa David niimoodi oma tütart kohtleb. "See on ilus pilt armastavast isast. Miks inimesed rikuvad midagi nii süütut?" küsis Beckhamit toetav kommentaator.

Ka NFL-i staar Tom Brady, kes on varasemalt pahameele osaks saanud, sest tegi avalikult oma lastele musi, toetas Beckhamit. "Isa ja tütar. Nii armas!" kirjutas ta.

Pildi on praeguseks märkinud meeldivaks üle 2 miljoni inimese.