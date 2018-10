Maailma kuulsamaid räppareid Kanye West käis Valges Majas president Trumpil külas

Mõlemad on oma valdkonnas legendaarsed isikud, keda kordamööda hulluks ja geeniuseks nimetatakse, nii et külaskäigust kujunes korralik meediasündmus.

Kanye West – kes võttis endale hiljuti uueks artistinimeks lihtsalt Ye, mis on samuti tema viimase sooloalbumi pealkiri – paistis külaskäigu ajal silma lausa 10 minuti pikkuse monoloogiga.

See puudutas mitmeid eri teemasid USA vanglareformist Chicago vägivallani. President võttis oma kuulamismuljed kokku sõnadega, et see oli juba midagi (quite something).

West võttis mingil hetkel välja oma telefoni, näitas presidendile pilti vesinikkütust kasutavast lennukist ja pakkus, et seda disaini võiks presidendi ametilennuki loomisel kasutafa.

Räppar kandis visiidi ajal Trumpi tuntud loosungiga "Make America Great Again" ("Teeme Ameerika taas suureks") nokamütsi ja kommenteeris, et see annab talle väge juurde – paneb end Supermehena tundma.

Westi on kritiseeritud Trumpi toetamise eest, mida ta tegi ka hiljuti telesaates "Saturday Night Live" esinedes.

Kultusmuusik kommenteerib seda nii: "Inimesed eeldavad, et kui oled must, siis demokraat. "SNL" ja liberaalid peaksid arenema ja mõistma, et kui temast jääb halb mulje, siis jääb neist ka."

West on varem avalikkuse ees flirtinud mõtte ise tulevikus USA president olla. Trump leidis, et see on täiesti võimalik. West lisas kohe, et aga ainult pärast aastat 2024, kui lõpeb Trumpi teine ametiaeg.