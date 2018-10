Sõnavõtt blackface'i kohta viis ühe enim palka saava USA saatejuhi päeva pealt ametist

47-aastane Kelly tõdes, et mõistab, miks tema väljaütlemine inimesi solvas, ja ta palus vabandust.

„Ma eksisin ja mul on kahju,“ tunnistas ta.

Juba sellest järgmisel päeval otsustas aga telekanali NBC, et saade „Megyn Kelly Today“ enam eetrisse ei lähe. Tähelepanuväärne tõsiasi on, et naisel on kolmeaastane leping, mille väärtus on teadaolevalt 69 miljonit dollarit ehk 23 miljonit dollarit aastas. Kas telekanalil tuleb kogu raha naisele vallandamisjärgselt välja maksta või millisele kokkulepe jõutakse, ei ole veel teada.

Blackface oli populaarne praktika alates 19. sajandist, mil seda hakati kasutama rassiliste stereotüüpide võimendamiseks meelelahutuses. Taunitavaks muutus see pärast 1960ndatel USA-s toimunud Ameerika kodanikuõiguste liikumist, kirjutas Madis Nurms 2016. aastal väljaandes Teater. Muusika. Kino.

Kuna ajalooliselt kasutati blackface’i mustanahaliste inimeste negatiivses või naeruvääristavas valguses kujutamiseks, siis põhjustab selline teguviis tänapäeval peaaegu alati väga tugevaid reaktsioone.