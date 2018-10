Sõnavõtt blackface'i kohta viis ühe enim palka saava USA saatejuhi päeva pealt ametist

USA ühe populaarseima telekanali NBC kõrgeima palgaga saatejuht Megyn Kelly omanimelise otsesaate „Megyn Kelly Today“ tegemine lõpetati pelgalt kaks päeva pärast seda, kui ta ühes oma saatelõigus arutas erinevate halloween'i kostüümide üle, mille kandmisest tuleks justkui poliitilise korrektsuse tõttu loobuda.

Ühel hetkel märkis Kelly, et ajal, mil ta üles kasvas, ei peetud seda rassistlikuks, kui mõni valgetest lastest käis halloween'i jooksmas värvituna mustanahaliseks lauljaks või näitlejaks.

„Mis on rassistlik?“ viskas ta küsimuse õhku ja jätkas: „tänapäeval tekib sul probleeme, kui oled valgenahaline, tehes blackface'i, või mustanahaline, tehes whiteface'i.“

Ta tõi näitena tõsielusarja Real Housewives of New York valgenahalise osalise, kes sai ohtralt kriitikat, kui värvis oma näo tumedamaks, et näha halloween'i ajal välja nagu mustanahaline laulja Dianna Ross. „Ja ma tabasin end mõttelt, kes ei armastaks Dianna Rossi. Ta tahab ühe päeva välja näha nagu Dianna Ross. Ma ei mõista, kuidas see muutus halloween'i ajal rassistlikuks,“ ütles ta.

„Kui ma olin laps, oli see okei, kuni sa läksid halloween'i ajal välja kui karakter,“ tõdes Kelly.

Ta lõpetas jutuajamise märkusega, et „ei suuda enam pidada järge inimestega, keda peeti solvavaks ainuüksi sellepärast, et nad käitusid nagu normaalsed inimesed“.

Vaata vestlust alates neljandast minutist.

Järgmisel päeval tuli Kellyl vaatajate ees aga vabandada. Ta ütles, et pärast eelnevat saadet hariti teda rassiteemadel ja selgitati, miks blackface'i ei saa aktsepteerida.