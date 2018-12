63-aastaselt suri Eestis elanud Pete Shelley, briti punkbändi Buzzcocks laulja

Buzzcocks sündis 1976. aastal ja tegutses aastani 1981, väljastades sellel perioodil kolm stuudioalbumit. Punt naases järel 1989. aastal, väljastades veel kuus stuudioalbumit, neist värskeim "The Way".

Nende üks tuntumaid laule oli "Ever Fallen in Love (With Someone You Shouldn't've)", mis pärines teiselt plaadilt "Love Bites" (1978).

BBC muusikaspets Lizo Mzimba ütleb, et Buzzcock oli kui tehniliselt lihvitum Sex Pistols, aga muusikaliselt mitte vähem mõjukas. Shelley oli bändi üks asutajaliige.

Shelley suri eile hommikul, sellest teatas Facebooki teel tema vend Gary McNeish. Põhjus: kinnitamata andmetel südamerabandus.