EV100: Käsmu festival Viru Folk tähistab Eesti sünnipäeva

10.-12. augustil Käsmus toimuv Viru Folk tähistab Eesti Vabariigi sajandat sünnipäeva.

Kuuel laval astub üles üle 300 Eesti artisti, samuti on kavas uuenenud filmi- ja teatriprogramm, keskkonnaprogramm, tegevused lastele ja Eesti käsitöölaat.

„Kapteniküla suurim festival on juubeliaastal maadeavastustelt tagasi kodumaale jõudnud ning pühendab kolm päeva muusikat ja melu Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale,“ sõnas Riigikantselei EV100 programmi juht Maarja-Liisa Soe. „Eriti tore on see, et EV100 tähistamise keskmes olevaid lapsi ja noori ootab Käsmus varasemast mahukam lasteprogramm.“

„Eesti sünnipäeva tähistavasse programmi koondasime parimad kodumaised folkmuusikud nii kammerliku kui ka rokiliku folkmuusika poolelt, mis teeb tänavuse festivali väga mitmekesiseks,” sõnas peakorraldaja Peep Veedla festivaliprogrammi kirjeldades.

Festivalil esinevad Zetod, Metsatöll, Svjata Vatra, Lauri Saatpalu, Marko Matvere & VLÜ, Naised Köögis, Curly Strings, Jaan Sööt & Andre Maaker, Pööriöö, Riho Sibul & Jaak Tuksam, Puuluup, Kiriko, MandoTrio, Trio Romansid ja paljud teised.

Festivali filmiprogrammis linastuvad mitmed Eesti filmid: „Hundi süda“, „Metsa Poole“ ja „Ahto. Unistuste Jaht”.

Teatriprogrammis etenduvad rändteatri Vaba Vankri lustakad lavastused ja projektiteatri Must Kast tänavustel teatriauhindade jagamisel Salme Reegi nimelise auhinna võitnud „Peks mõistallis“.