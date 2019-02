Laulu avaldas kuulus spordisangar 13 aastat tagasi samanimelisel albumil. Vaid 55-aastaselt meie hulgast lahkunud Nykäneni lugu on vaid päev hiljem Spotify Soome edetabelis juba 49. kohal. Kui see laul 2006. aastal välja lasti saavutas see 18. koha põhjanaabrite edetabelis.

Lool on Youtubes kokku 1,5 miljonit vaatamist.