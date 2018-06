Noor tõusev räppar XXXTentacion lasti maha

Räppar viibis kuuldavasti endale ostuks mootorratast otsimas, kui talle lähenesid motopoe lähedal kaks meest, kellest üks teda tulistas.

XXXTentacion suri sellest saadud vigastustesse hiljem haiglas, kuhu ta oli viidud.

20-aastane muusik oli jõudnud väljastada mixtape'e, lühialbumeid (EP) ja ka kaks albumit. Ta väljastas oma loomingut ise ja kasutas selleks peamiselt Soundcloudi veebiplatvormi.

XXXTentacion polnud (veel) laiemalt tuntud, aga siiski juba endale nime teinud. Näiteks avaldas talle Twitteris järelehüüde kuulus hiphop-täht ja -produtsent Kanye West.

rest in peace 🙏🙏🙏 I never told you how much you inspired me when you were here thank you for existing pic.twitter.com/QU7DR3Ghbw— KANYE WEST (@kanyewest) June 18, 2018