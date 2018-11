Võluv ooperitäht pühendab oma kontserdi Eesti 100. aastapäevale

21. detsembril annab Alexela Kontserdimajas kontserdi Ukraina rahvusooperi, Suure teatri ja Mariinski teatri solist Maria Maksakova.

Maria Maksakova on ooperilaulja, kuulsa Maksakovite artistidünastia esindaja, juhtivate ooperiteatrite (Ukraina rahvusooper, Suur teater, Maria teater, Helikon-Opera) solist. Ta on esinenud koos maestro Valeri Gergijevi ja Maria teatriga maailma suurimatel ooperilavadel. Plaadifirma Universal on andnud välja kolm lauljanna sooloalbumit.

Tallinna kontsert on osa kontsertreisist „Balti kett“, mille käigus toimuvad kontserdid Läti, Leedu, Eesti ja Soome pealinnades, kus tähistatakse aastatel 2017–2018 oma iseseisvuse 100. aastapäeva. Kontserti saadab Riia sümfooniaorkester, mida juhib Dmitri Morozov.

Kontsertreisi nimi kajastab mitte ainult lauljanna esinemiste geograafiat, vaid meenutab otseselt ka 1989. aasta sündmusi, mis ühendasid Baltimaade kodanikud demokraatlike väärtuste ja humanistlike ideaalide eest võitlemisel. Balti kett näitas kogu maailmale Baltimaade rahvaste soovi taastada oma vabadus ja iseseisvus, valida iseseisvalt tulevikku, ehitada üles väärikat elu ja võtta oma maal vastu külalisi. Maria Maksakova elu veenab, et lauljanna jagab kõigi vabade inimeste püüdlusi ja lootusi. Sisemine sõltumatus selgitab dramaatilisi muutusi ja pöördeid tema isiklikus saatuses, ere individuaalsus määratleb loominguliste huvide laiuse ning ühiskondlik hüvang suunab Maria Maksakova poliitilist tegevust. Tema lugu on teada kogu maailmale, tema kodanikupositsioon on lähedane igale inimesele, tema hääl on võitnud miljoneid südameid. Balti kett jätkub.

1995. aastal lõpetas Maria Maksakova Moskva riikliku konservatooriumi muusikakooli. Samal ajal alustas ta õpinguid Gnessinite-nimelises Venemaa muusikaakadeemias akadeemilise laulu osakonnas, mille ta lõpetas kiitusega. 2000. aastal liitus ta Moskva teatri Novaja Opera trupiga, kus ta oli juhtiv solist. Alates 2003. aastast on ta Moskva Suure teatri solist, 2006. aastal hakkas tegema koostööd ka Helikon-Operaga. Alates 2011. aastast on ta esinenud ka Peterburis Maria teatris. Lisaks klassikateoste põhipartiidele on Maksakova primadonna ka tänapäevastes ooperites: David Tuhmanovi „Tsarinna“ ja Aleksandr Žurbini „Albert ja Giselle“. Ta on laulnud printsess Charlotte’i osa Rodion Štšedrini ooperi „Vasakukäeline“ maailma esietendusel.

Alates 2016. aastast elab Maria Maksakova Kiievis. Ta on Ukraina rahvusooperi ja Harkovi riikliku akadeemilise ooperi- ja balletiteatri kutsutud solist. Maksakova on dotsent, Ukraina riikliku kultuuri- ja kunstijuhtide akadeemia lauluõppejõud. 2017. aasta juunis asutas ta Maria Maksakova heategevusfondi, et toetada Ukraina andekaid lapsi akadeemilise kunsti valdkonnas.

24. augustil 2017 osales Maria Maksakova Ukrainas iseseisvuse 26. aastapäevale pühendatud galakontserdil „Maidan Nezaležnosti – ühtsuse koht“ Kiievis. Maria Maksakova oli koos Ukraina riikliku presidendiorkestri, Ameerika Ühendriikide õhuväeorkestri ja riikliku koorikapelliga Dumka ning solistide Pavel Gnitovi ja Juri Minenkoga helilooja Ivan Taranenko ja luuletaja Dmitri Lazutkini oratooriumi „Elagu Ukraina!“ esiettekandja.

24. kirjastuste foorum Lvivis tutvustas Maria Maksakova lasteraamatut „Esimese oktaavi kuningriik“, mille andis legendaarse Ukraina dirigendi Roman Kofmani õnnistusel välja kirjastus Laurus.

Kiievi ja kogu Venemaa-Ukraina patriarh Filaret andis Maria Maksakovale Püha Usukannataja Varvara ordeni.

Pileteid saab osta Piletilevist.