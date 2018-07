FOTOD | Hüvasti, telelegend! Mati Talvik saadeti täna viimsele teele

Möödunud nädalal lahkus meie seast Mati Talvik. Palavalt armastatud telelegend saadeti teisipäeval telemajast viimsele teele.

Ärasaatmistseremoonia, mida juhtis Anu Välba, oli peetud telemaja 4. stuudios (Gonsiori 27). Mati Talviku põrm maeti Metsakalmistul laulja Jaak Joala kõrvale.

Järelehüüetega esines ERR-i juht Erik Roose, endine telemees Raul Rebane, ajakirjanik Vahur Kersna ja Talviku perekonna nimel Mati poeg Artur.

Vahur Kersna arvates sümboliseeris Mati Talviku surm suure ajastu lõppu. "Tänane päev ei ole mitte ainult kurb päev, see on ka pidulik päev. Sel päeval, täna, siin, nüüd, tõmbame alla joone tervele ajastule. 50 aastale Eesti Televisioonis, Eesti elus, meie maailmas. Mati lahkumisega sai see ajastu otsa. Ta ei tule kellelegi meist enam kunagi vastu selle maja koridorides ja meil ei lähe tuju ainult tema nägemisega hetkega heaks," lausus ta oma järelhüüdes.

ERR.ee näitas telemajas toimuvat leinatalitust otseülekandes.

Telelegend ja ajakirjanik Mati Talvik suri 25. juuli õhtul pärast rasket haigust. Talvik oli 76-aastane.

Mati Talvik sündis 1942. aasta 11. aprillil ning töötas pikalt Eesti televisioonis ja saatis aastakümneid inimesi telerivahendusel. Selle aasta alguses tähistas ta ETV-s töötamise viiekümnendat aastapäeva.