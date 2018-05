Vaba Lava juht Kristiina Reidolv: Ida-Virumaal on väga palju noori, kellel pole olnud võimalust teatris käia

2018. aasta detsembris avatakse Narvas uus Vaba Lava teatrikeskus, kuhu tuleb sügisel nädalaks ajaks ajutiselt töötama ka Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid koos kantseleiga. Uurisime Vaba Lava juhi Kristiina Reidolvi käest, kuidas uus teater ja teatrielu Narvas toimima ning välja nägema hakkab.

Kas Narva teatrimaja ehitus sujub ja millised on teatrikeskuse plaanid?

Vaba Lava Narva teatrikeskuse ehitus on kenasti ajagraafikus ning avamine toimub 1. detsembril 2018. Teatrikeskus rajatakse Narva kesklinna, endise Baltijetsi tehase ruumidesse, kuhu tuleb väga hea blackbox-tüüpi teatrisaal (ca 370 m2). Siin saab peagi vägagi erinevaid üritusi korraldada, sest teatrikeskusesse tulevad ka kohaliku lasteteatri Ilmarine saal, Eesti Rahvusringhäälingu tele- ja raadiostuudio, publikuala koos galerii ja restoraniga, samuti garderoobid, grimmituba, abiruumid jne.

Kristiina Reidolv Narva Vaba Lava

Narva teatrikeskus on avatud kõigile teatritele ja kultuurikorraldajatele nii etenduskunstide, muusika, filmi, kujutava kunsti kui ka konverentsikorralduse valdkonnast ja seda nii Eestist kui ka välismaalt. Siin hakkavad toimuma teatrietendused, kontserdid, kino, näitused, konverentsid, seminarid, meistriklassid, festivalid jne. Plaanime teha koostööd nii vene kui ka erinevate läänemereriikide, samuti euroopa teatritega. Pikas perspektiivis tahaksime Narvas ellu kutsuda ka etenduskunstide festivali.

Eesmärk on elavdada Narva kultuurielu ja luua teatrikeskuse rajamisega kohalikele uusi töökohti. Momendil käib näiteks konkurss teatrikeskuse juhi leidmiseks. Nii et kõik huvilised on teretulnud kuni 7. juunini oma kandideerimissoovist meile teada andma, lisainfo selleks leiab kodulehelt. Samuti otsime Narva teatrikeskusesse kohviku- või restoranioperaatorit, kellel võiks olla ka catering'i pakkumise võimekus.

Mida võime oodata detsembris toimuvalt Narva teatrikeskuse avamisnädalalt?

Avame Vaba Lava Narva teatrikeskuse laupäeval, 1. detsembril projektiteatri R.A.A.A.M uuslavastusega “Transiit ehk kultuurisaadikud“, mille lavastajaks on Dmitri Jegorov (Venemaa). Tegemist on dokumentaalteatri lavastusega, mis räägib eesti estraaditähtede gastrollidest nõukogude Venemaal. Esietendusele järgneb kontsert ja pidu.

Samuti plaanime avamisnädalal (1.–9. detsembril) tutvustada publikule ja avalikkusele tervet paletti oma edasistest tegevustest Narva teatrikeskuses: esietendus, välisteatrite külalisetendused, kontserdid, seminarid, meistriklassid jne.

Sügisel hakkab Narvas Vaba Lava teatrikeskuses ajutiselt tööle ka meie Vabariigi president. Rääkige sellest pisut lähemalt

Võõrustame president Kersti Kaljulaidi koos presidendikantseleiga nädala jooksul oma Narva teatrikeskuses – president plaanib koos kantseleiga osaleda Vaba Lava Narva teatrikeskuse avamisel, mis on nii meile kui ka Narva elanikele väga suur au ja rõõm.

Milliste väljakutsetega hakkab Vaba Lava Narvas rinda pistma?

Narva on suuruselt kolmas linn Eestis, kuid vaatamata sellele puudub Narva elanikkonnal stabiilne ligipääs kvaliteetkultuurile. Kui veel nõukogude ajal oli Narvas mitu aktiivset teatrit ja toimusid festivalid, siis praeguseks on alles ainult kohalik lasteteater Ilmarine.

Ja nii plaanibki Narva teatrikeskus korraldada Ida-Virumaa elanikele väga erinevaid kultuuriüritusi ja seeläbi leida üles oma publiku.

Ida-Virumaal on väga palju noori, kellel pole olnud võimalust teatris käia. Seetõttu on meil plaanis hakata tegema koostööd koolidega ja samuti viima läbi haridusprogramme noortele, et samm-sammult uut publikut kasvatada.

Senine narvakate tagasiside on olnud väga positiivne ja on näha, et Vaba Lava tulekut Narva oodatakse. Sestap oleme ka ise lootusrikkad siinsete elanike kultuurihuvi osas.

Loodame, et nii nagu Tartu Ülikooli Narva kolledžist on saanud Ida-Virumaa hariduselu keskpunkt, saab Vabast Lavast kultuurielu tempel.

Milliseid võimalusi lisaks teatrietendustele Vaba Lava Narvas ja Tallinnas veel pakub?

Nii Vaba Lava Tallinna kui ka Narva teatrikeskustes on võimalik korraldada väga erinevat tüüpi üritusi – alustades sellistest avalikest üritustest nagu teatrietendused, kontserdid, konverentsid ja seminarid ning lõpetades ettevõtete kinniste kliendiürituste või asutuste pidudega. Selleks on nii Tallinna kui ka Narva teatrikeskustes erineva suurusega saalid ja vajalik tehnika täitsa olemas.

Tallinna teatrikeskusesse saab ruume broneerida jooksvalt, kasvõi selleks, et nüüdsama kontorist väljas tööpäev, seminar või pidu pidada. Narva teatrikeskuse ruume saab broneerida alates 10. detsembrist – miks mitte korraldada asutuse jõulupidu sel aastal hoopis Narvas? Nüüd, mil väljas valitseb suvine leitsak, on tegelikult tagumine aeg hakata mõtlema saabuvate jõulupidustuste peale. Vaba Lava teatrikeskused nii Tallinnas Telliskivi loomelinnakus kui ka Narvas on avatud erinevatele pakkumistele ja võõrustavad hea meelega erinevat tüüpi üritusi aasta ringi.

Lisainfo kodulehelt vabalava.ee.