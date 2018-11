Vabas Lavas näeb põnevat Rootsi lavastust „Hedda Gabler“

Detsembrikuus saab Vaba Lava Narva ja Tallinna teatrikeskuses näha põnevat Ibseni näidendi lavastust „Hedda Gabler”, kus näitleja mängib vastu videoprojektsioonile.

Rootsi kuningliku draamateatri Dramaten lavastus „Hedda Gabler” kujutab endast Henrik Ibseni ühe tuntuima näidendi visuaaleksperimentaalset dekonstruktsiooni. Näitekirjanduse maailmaklassika kullafondi kuuluvat näidendit on aegade jooksul lavastatud teatrites üle kogu maailma. 1890. aastal kirjutatud „Hedda Gabler” räägib loo naisest, keda lämmatab ärritavalt igav ja väikekodanlik keskkond ning kes tunneb järjest enam painavat vajadust end sellest lahti rebida.

Electra Hallman nimiosas on ainuke näitleja, kes on füüsiliselt laval. Kolm ülejäänud tegelast, kes tiirlevad ümber Hedda – Jörgen Tesman, Assesor Brack ja Ejlert Lövborg – on esitatud läbi videoprojektsiooni.

1998. aastal mängis lavastaja Anna Pettersson ise Hedda Gablerit kriitikute seas kõrgelt hinnatud Stockholmi Linnateatri lavastuses. Nüüd lavastajana jätkab ta originaalsel ja radikaalsel moel Ibseni näidendi uute tahkude avastamist.

Etendused

2.12.2018 kell 20 Vaba Lava Narva teatrikeskuse suures saalis.

4.12.2018 kell 20 Vaba Lava (Telliskivi) teatrikeskuse suures saalis.

Lavastus kestab 1 tund ja 10 minutit ilma vaheajata. Etendus on tõlkega.

Lavastaja: Anna Pettersson

Lavakujundus: Anna Pettersson, Jan Lundberg

Kostüümid: Jan Lundberg

Heli ja valgus: Gustave Lund

Valguskujundus: Magnus Pettersson

Maskid ja parukad: Thea Holmberg Kristensen

Filmiprodutsent: Dallas Motion Agency

Operaator: Klas Hjertberg, Dallas Motion Agency

Laval: Electra Hallman, Mattis Herman Nyquist, Kim Haugen, Eindride Eidsvold

Pärast etendust vestlusring feminismi ja võrdõiguslikkuse teemadel. Toetab Rootsi Instituut.

