FOTOD | Mihkel Raua uue raamatu "Võtku homne mind või saatan" esitlusel olid kohal kodumaa staaride koorekiht

“Võtku homme mind või saatan” on humoorikas ja mihkelraualikult mahlases stiilis jutustatud lugu, milles näeb oma peegelpilti iga lugeja, olgu ta mees või naine.

Raamatu teeb eriliseks asjaolu, et autor on lisaks isiklikele tähelepanekutele läbi töötanud ka suure hulga erialakirjandust, mis lisab teosele populaarteaduslikku vaadet. “Võtku homme mind või saatan” on kasulik ja lõbus lugemine kõigile, kes tahavad oma suhete kvaliteeti muuta.