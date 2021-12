Ekside duell tulekul? Merilin Mälk paljastas, milliste emotsioonidega ta läheb võistlustulle Andrei Zevakini vastu

Siiski on Merilin Eesti Laulul juba nii vana kala, et halbade mõtete juures oli ka palju positiivsust. "Pean tunnistama, et olin enesekindel," meenutas ta hetke, kui kuulis oma nime viimase edasipääsejana.

Varasemalt väga uhke muusikavideoga, mis oli tehtud palale "Miljon sammu", Eesti Laulul osalenud Merilin on seekord tulnud võistlustulle võrdlemisi tagasihoidliku klipiga, mis ei ole filmitud kuskil kõrbes, vaid hoopis Tallinna tänavatel. Lauljatari sõnul ei saanud tema plaadifirmal raha otsa, vaid see kõik oli tema enda nägemus.

Eelmisel laupäeval tagasi edasipääsu Merilini ekspeika Andrei Zevakin, kes sel aastal on duetipartneriks valinud Grete Paia. Uurisime lauljatarilt endalt, et mis emotsioonid teda valdavad hetkel, kui on võimalik, et oma endise kallima vastu tuleb juba poolfinaalis võistlema hakata. Samuti paljastas Merilin, milline on tema ja Andrei läbisaamine tänasel päeval. Vaata videost!