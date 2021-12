Endine "Ameerika supermodell" osaleja kaitseb palgalõhet: osalejatele ei peagi maksma!

Talendisaate kolmandas hooajas kaasa teinud ja selle seitsmendana lõpetanud Toccara Jones leiab, et osalejatele maksta on ebarealistlik ning Tyra Banksi ei peaks palgalõhe pärast tühistama, vahendas TMZ.

Toccara Jones leiab, et "Ameerika supermodelli" kohtunik ei teinud midagi valesti, kui teenis saate eest suure palgatšeki, samas, kui osalejatele maksti vaid 40 dollarit ja ei mingit tasusid.

Toccara sõnul modellitööstuses asjad just nii käivadki ning on ebareaalne soovida, et talendisaates osalejatele raha makstakse, sest kogu võistluse mõte ongi see võita ja siis auhinnaraha endale saada.

"Ameerika supermodellis" osalemine mõjus Toccara Jonesi karjäärile hästi, sest sai sellega endale tähelepanu tõmmata, kuid pluss-suuruses modellina olid ka temal omad raskused.

Kogu Tyra Banksi ja "Ameerika supermodelli" ümber saaga sai alguse, kui saate fänn tegi sotsiaalmeediasse postituse, kus tõi välja, et samal ajal, kui Banks teenib kohtunikuna suure töötasu, siis ei saa osalejad peaaegu midagi.

Saates üheksanda hooaja kaheksandana lõpetanud Sarah Hartshorne jagas fänni tehtud säutsu, lisades, et osalejad ei saanud mingeid tasusid ja nad pidid oma toidu eest ise maksma.

Toccara sõnas, et osalejatele makstud 40 dollarit oli päevaraha ning temal ei olnud selle vastu midagi, et nad mingeid lisatasusid ei teeninud. Saate eesmärk on pakkuda osalejatele hüppelava, kus nad saavad oma karjääri jätkata ning Toccara kasutas seda edukalt ära.

Aga see ei ole ainuke kriitika, millega saate tegijad ja Tyra Banks ise on pidanud tegelema. Oli aeg, mil Tyra Banksi juhitav "Ameerika supermodell" oli ka Eestis üks televaatajate lemmikuid. Aastaid hiljem on aga kinnitust leidnud, et telgitagused olid üpris räpased.