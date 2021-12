Merylin Nau sai tänaval peksa: inimesed ümberringi kohkusid, aga keegi aitama ei tulnud

Pärast mitmeid nalja-story'sid kirjutab Nau, et soovib nüüd rääkida ka tõsisematest teemadest. Nimelt juhtus temaga möödunud neljapäeval õnnetus, kus ta juhuslikult keset päeva kell 13.00 ajal toidupoest tulles tänaval peksa sai.

Ta paneb kõigile südamele, et sinna reisides tuleks vältida üksi tänaval liikumist. "LA on hetkel väga-väga ohtlik kant. Siin toimub röövimisi, peksmisi, tapmist ja nii edasi. Mul vedas, et niigi õnnelikult läks," nendib Nau kergendatult.