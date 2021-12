Ongi kõik? Skandaalne Phil Collinsi eksnaine otsustas kõigest aasta pärast nägusa noormehega abiellumist lahutada

Juveliirina töötav Orianne andis Instagramis teada, et ta abiellus emotsionaalse stressi tõttu, mida põhjustas koroonaviiruse karantiin. Lahkuminek toimub mõni kuu rohkem kui aasta pärast seda, kui paar andis teineteisele igavese tõotuse 2. augustil 2020 Las Vegase Gracelandi kabelis.

Oma napisõnalises avalduses kirjutas ta, et koroonakarantiin tekitas temas emotsionaalse stressi, mis pani teda käituma talle mitte iseloomulikult viisil. "Õnneks olen ma mitmete katsumusrikaste olukordadega ka varem kokku puutunud ja nagu alati, võtan ma kokku enda jõu. Aitäh kõigile, kes on minevikus mind toetanud – see tähendab palju nii mulle kui mu perekonnale," kirjutab ta.