FOTOD | Tippärimeestest tuntud näitlejateni: kirjastaja Tiina Ristimetsa ja fotograaf Olga Makina raamatu fotonäitusele kogunes väärikas seltskond

„AEG. Teekond nimega Naine“ portreteerib küpse naise väärtust. Raamatulehekülgedel kohtub lugeja paljude kaunite väärikas eas naistega, kes lubasid autoreid oma mõttemaailma, jagades oma elukogemusi ning teadmisi ajaga seotud muutustest. Need naised võiks olla inspiratsiooniks kõigile, et väärikas kulgemine ajas on vaatamata kõigele rõõmus protsess. See on võimalus elada teadlikult oma elu ning uudishimu ja elutahe ajas ainult kasvavad.