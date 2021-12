FOTOD | Martti Hallik ja Liina Ariadne Pedanik tähistasid olulist tähtpäeva: armastan sind lõputult

"Naine, kes äratas minus taas pisiku muusika vastu ja andnud võimaluse läbi projekti "Ariadne" täita lapsepõlve unistusi - aitäh sulle, et oled usaldanud ja samas ka toetanud mind kõiges sel viimasel 5. aastal," kirjutas Matti oma postituse pealkirjas.

Pedanik ja Hallik on koos 2016. aasta lõpust saadik, kuid avalikult rääkisid nad esimest korda oma armastusest 2017. aasta alguses. Sama aasta kevadel sai Ariadne üle riigi tuntuks looga "Feel Me Now", mis pääses Eesti Laulu finaali