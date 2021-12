Henry Laksi poeg on mures: kas keegi on isa näinud?

Henry Laksi vanem poeg Joonas ütles Kroonikale, et praegusel hetkel ei ole teada, kus isa täpsemalt asub. "Kui saame rohkem infot, siis anname kindlasti teada."

Reigo Ahven kirjutas postituse kommentaariumis, et nägi Henryt laupäeva õhtul kell 21.30 paiku Gloria juures jalutamas Harju tänava suunas. "Täitsa reipa sammuga ja nii!"

Henry Laks on olnud läbi aegade Eesti muusikamaastiku üks olulisemaid tegijaid. Tunnustus tuli ansamblitega Reval, Zaltus Lumel, Kuues Meel, Seitsmes Meel.

Tal on pojad Joonas ja Rasmus.

Muusikuga on kõik korras

Politsei palus täna abi, et tuvastada Tallinnas kadunud 60-aastase Henry asukohta, viimati nähti meest pühapäeva õhtul vanalinnas Müürivahe tänaval. Tegemist on legendaarse laulja Henry Laksiga.

Politsei teatas kell 17.11 Delfile, et laulja on leitud, temaga on kõik korras.