Karmisõnalise Mihkel Raua üllatav pihtimus: kardan paaniliselt konflikte

"See võib tulla suure üllatusena mõnele kuulajale, aga tegelikult olen täpselt vastupidine inimene: mulle õudsalt ei meeldi konfliktid ja situatsioonid, kus tekib pinge ja ärevus. Ma kardan neid. Eriti inimesuhetes. Ja mulle ei meeldi. Tegelikult kardan seda päriselus paaniliselt, aga aastatega on nii teles kujunenud, et mees kes ise kardab, peab neis olukordades siis kuidagi end kehtestama."

Mihkel Raud rääkis mõned nädalad tagasi Kroonikale, et tema teed Ameerikas elava abikaasa Liinaga on nüüd lõplikult lahku läinud. USAs käib ta vaid laste pärast: "Näen Mirjamit ja Joosepit vähem, kui isana tahaksin, aga selline see üle-ookeani-logistika paraku on."

Mihkel kinnitas, et ta tõepoolest pole oma fotograafist abikaasa Liinaga enam koos: "Otsustasime juba mõnda aega tagasi, et meie edasised suhted on sõbralikud lapsevanemate omad. Saame tõesti omavahel hästi läbi." Mihkel lisab, et mingit draamat ei ole siin mõtet otsida: "Nagu ütles John Lennon: elu on see, mis tuleb siis, kui ­ sul on teised plaanid."

Seda, kas ja millal annavad nad lahkuminekule ametliku käigu, Mihkel kommenteerida ei soovi.