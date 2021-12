Epp Kärsin petmisest: naisel endal tuleb peeglisse vaadata, miks mees läks küla peale

Kärsini sõnul arvatakse, et kui paarisuhtes esineb petmist, siis seda teeb kindlasti mees, aga tegelikult see nii alati ei ole. "Statistikas selgub, et naised teevad seda sama palju, aga lihtsalt vahe on selles, et mehed jäävad vahele ja naised on lihtsalt kavalamad. Mehed on natuke ullikesed," rääkis Epp.

"Kui mees jääb esimene kord petmisega vahele ja see talle andeks antakse, siis kindlasti tark naine on see, kes talle seda iga päev nina peale ei viska, vaid kui see asi on juhtunud, siis tuleb ka naisel endal peeglisse vaadata ja mõelda, miks mees küla peale läks."

"Kui on paarisuhtes kõik hästi, siis mehed on ise koolitusel tunnistanud, et küla peale neil siis asja ei ole," lisas ta lõpetuseks.