"Seks ja linna" tähe surm tuli sarja staaridele üllatusena: ta ei rääkinud meile vähist

"Viimane kord, kui ma temaga kohtusin, oli võtteplatsil ja ma tahaks endale virutada, et ma temaga pikemalt rääkima ei läinud," tunnistab ta nüüd väljaandele The Guardian. "Ta oli erakordselt naljakas ja lõbus ning mul pole midagi muud öelda, kui seda, et juhtunu on südantlõhestav."